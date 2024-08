Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte Personen bewerfen Wohnmobil mit Eiern

Täter entfernen sich mit Kleinkraftrad und lassen Fahrrad zurück

Kevelaer (ots)

Am Samstag (10. August 2024) kam es an der Kreuzung Robert-Koch-Straße / Walbecker Straße in Kevelaer zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 44-jähiger Mann aus Mechernich befuhr mit einem Wohnmobil der Marke Fiat, in welchem sich auch seine Tochter befand, die Walbecker Straße in Fahrtrichtung Kevelaerer Stadtmitte. In Höhe der Robert-Koch-Straße hörte der Mann einen knall und bremste daraufhin das Wohnmobil ab. Der Mann nahm zwei Kinder bzw. Jugendliche wahr, welche das Wohnmobil mit Eiern beschmissen hatten. Als der Mann das Wohnmobil abgestellt und verlassen hatte, entfernten sich die beiden Personen mit einem Kleinkraftrad in unbekannte Richtung. Ein Mountainbike (PEGASUS Avanti) ließen Sie an der Örtlichkeit zurück. Der Mann konnte die Kinder bzw. Jugendliche wie folgt beschreiben:

Person 1:

- männlich - ca. 12 bis 16 Jahre alt - blaue / schwarze Sportjacke

Person 2:

- männlich - ca. 12 bis 16 Jahre alt - schwarze Kleidung - südländisches Erscheinungsbild - fuhr ein Kleinkraftrad

Ein Zeuge hatte die Situation beobachtet, konnte aber keine weiterführenden Angaben zum Sachverhalt machen. Das Wohnmobil wurde durch die Eier nicht beschädigt, sondern nur verschmutzt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und dem Eigentümer des Mountainbikes (PEGASUS Avanti). Hinweise werden bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (pp)

