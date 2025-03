Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Überstellung aus Frankreich: Festnahme aufgrund eines Sicherungshaftbefehls

Kehl (ots)

Am Freitag (28.02.) wurde ein irakischer Staatsangehöriger durch die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit nach seiner Einreise aus Kehl am Bahnhof Straßburg kontrolliert. Da der Mann unerlaubt nach Frankreich eingereist war, wurde er durch die französischen Behörden im Bundespolizeirevier in Kehl der Bundespolizei überstellt. Hierbei wurde bekannt, dass gegen den 23-Jährigen ein Sicherungshaftbefehl aufgrund eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz bestand. Im Rahmen einer Vorführung setzte das Amtsgericht den Haftbefehl in Vollzug, so dass der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

