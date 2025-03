Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Drogeneinfluss randaliert

Gengenbach (ots)

Gestern Nachmittag (01.03) gegen 14:25 Uhr wurde über den Notruf eine randalierende Person im Bahnhof Gengenbach gemeldet. Streifen der Landes-und Bundespolizei fuhren die Örtlichkeit an und trafen vor Ort auf einen 37-Jährigen. Es konnte festgestellt werden, dass die Scheibe der Eingangstür zum Bahnhofsgebäude eingetreten, Ein Display der Fahrplanauskunft zerstört, eine Wartebank umgeworfen und zudem mehrere Glasflaschen an eine Wand geworfen wurden, die daraufhin zu Bruch gingen. Im Rucksack des deutschen Staatsangehörigen wurden mehrere Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt. Der Mann gab an Drogen konsumiert zu haben und wurde aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes und damit verbundener Eigen- und Fremdgefährdung in eine Spezialklinik eingewiesen. Er muss mit einer Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell