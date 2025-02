Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Alkoholisierter Fußgänger im Gleisbereich: Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend (27.02.) wurde die Bundespolizei zu einer Person im Gleisbereich im Stadtgebiet Offenburg - Höhe Unionbrücke - alarmiert. Eine sofortige Gleissperrung wurde veranlasst. Durch die eingesetzten Beamten konnte in Höhe der Zähringerbrücke ein rumänischer Staatsangehöriger angetroffen werden. Bei der Kontrolle der Person wurde festgestellt, dass diese unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich. Der 48-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizei warnt:

Wer sich unbefugt im Gleisbereich aufhält, begibt sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Immer wieder sterben Menschen durch Unachtsamkeit. Eine vermeintliche Abkürzung des Fußweges über die Gleise führt oft eher zu einer Verkürzung des eigenen Lebens.

