Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen (27.02.) am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einen georgischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 40-Jährige war mit einem Fernreisebus von Straßburg nach Warschau unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise festgestellt. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort erwartete ihn eine Haftstrafe von 29 Tagen.

