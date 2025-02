BPOLI-OG: Wegen Geldwäsche inhaftiert

Kehl (ots) - Am Mittwochmorgen (26.02.) wurde ein französischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Der 29-Jährige konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine achttägige Freiheitsstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

