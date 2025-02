Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Am Mittwochmorgen (26.02.) wurde ein französischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Der 29-Jährige konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine achttägige Freiheitsstrafe abwenden.

