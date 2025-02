Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht auf Urkundenfälschung: Bundespolizei stoppt Frau bei Ausreise nach London

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagmorgen (25.02.) wurde eine iranische Staatsangehörige bei der Ausreisekontrolle nach London Stansted am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden durch die Bundespolizei festgestellt. Die 46-Jährige wies sich bei der Kontrolle mit einem bulgarischen Pass aus. Bei der näheren Überprüfung des Reisepasses wurde festgestellt, dass in diesem Fall eine Verfälschung vorlag. Weitere Dokumente, die zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnten nicht aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen wurden Tabletten aufgefunden, bei denen ein Drogentest ergab, dass es sich um Opiate handelte. Es bestand der Verdacht der Urkundenfälschung, der unerlaubten Einreise und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Tabletten sowie das gefälschte Dokument wurden sichergestellt.

