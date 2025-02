Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mutter und Sohn mit gefälschten rumänischen Identitätskarten festgestellt

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (23.02.) wurden eine iranische Staatsangehörige und ihr 12-jähriger Sohn an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Beide Personen waren kurz zuvor mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle wiesen sich Mutter und Sohn mit rumänischen Identitätskarten aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass es sich um Fälschungen handelte. Weitere Dokumente, die sie und ihren Sohn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, konnten nicht vorgelegt werden. Im Rahmen der Einreisebefragung äußerte die 39-Jährige ein Asylbegehren. Sie erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell