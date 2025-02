Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fast 100 Tage Haft wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise

Kehl (ots)

Ein französischer Staatsangehöriger ist am Montagmorgen (24.02.) am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei festgenommen worden. Der 24-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehenden wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüft. Dabei wurde ein Haftbefehl wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen festgestellt. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er eine Haftstrafe von 98 Tagen in der Justizvollzugsanstalt.

