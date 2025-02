Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Rumänischer Staatsangehöriger irrt versehentlich in Ausreisekontrolle: Haftbefehl aufgedeckt

Rheinmünster (ots)

Am Samstagvormittag (22.02.) geriet ein rumänischer Staatsangehöriger irrtümlich in die Ausreisekontrolle der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 56-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Eigentliches Reiseziel des 56-Jährigen war Sibiu, wo er aufgrund der Schengen-Zugehörigkeit Rumäniens keine Grenzkontrolle hätte durchlaufen müssen. Er bezahlte die geforderte Geldstrafe, konnte so eine 15-tägige Haftstrafe abwenden und seinen Flug nach Sibiu antreten.

