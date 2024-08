Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Diebe im Vereinsheim

Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Vereinsheim bei Gerstetten ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 15 Uhr soll es zu dem Einbruch in ein Vereinsheim in der Rohrgasse im Orttsteil Dettingen gekommen sein. Unbekannte versuchten die Tür an dem Container aufzubrechen. Als dies nicht gelang, hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Ob die Täter Beute machten muss noch ermittelt werden. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/9653-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens am Fenster muss noch ermittelt werden.

