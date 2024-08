Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240802-2-1- Update

BAB 7, Rendsburg (ots)

Wie zuvor berichtet, hat sich gegen 14.15 Uhr ein Auffahrunfall auf der A 7 zwischen Rendsburger Kreuz und Raader Hochbrücke ereignet, derzeit kommt es in Richtung Norden schon zu erheblichen Rückstauungen.

Die empfohlene Umleitung über Kiel / Eckernförde wird zurückgenommen, da es auch hier schon zu erheblichen Stauungen in Eckernförde kommt.

Empfohlen wird jetzt, die BAB 7 an der Ausfahrt Neumünster - Nord zu verlassen, dann auf der L 318 in Richtung Rensburg fahren und dort dann auf der B 77 in Richtung Norden fahren.

