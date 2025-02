Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand bei Festnahme: 22-Jähriger flüchtet nach Urkundenfälschung

Kehl (ots)

Am Freitagmorgen (21.02.) wurde ein algerischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei in Kehl kontrolliert. Der Mann war zuvor mit seinem Pkw von Straßburg nach Kehl gereist. Gegenüber den Beamten wies sich der 22-Jährige mit dem Bild einer spanischen Identitätskarte auf seinem Smartphone aus. Bei der Überprüfung des Ausweises stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte. Als ihm der Vorwurf der Urkundenfälschung eröffnet wurde, flüchtete der 22-Jährige. Bei der Festnahme leistete der 22-Jährige bei der Fesselung Widerstand. Er wurde dem Amtsgericht Kehl vorgeführt, das über die Haft zur Sicherung der Zurückschiebung entschied. Der 22-Jährige wurde am 22.02. an die französischen Behörden übergeben und damit nach Frankreich zurückgeschoben. Das Smartphone wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell