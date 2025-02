Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bei versuchter unerlaubter Einreise Haftbefehl wegen desselben Delikts festgestellt

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag (22.02.) einen afghanischen Staatsangehörigen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Der 37-Jährige war von Frankreich nach Deutschland gereist und konnte bei der Kontrolle keine einreise- und aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise vorlag. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine Haftstrafe von 59 Tagen abwenden. Die Einreise in das Bundesgebiet wurde ihm verweigert, zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

