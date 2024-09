Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0589 --Wilde Verfolgung in Findorff--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Plantage Zeit: 19.09.24, 19 Uhr

Eine Begegnung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer führte am Donnerstagabend in Findorff zu einem Verletzten und einem Führerscheinentzug.

Ein 41-Jähriger fuhr auf seinem Fahrrad durch die Straße Plantage, als ihm ein 52 Jahre alter Mann in seinem Auto entgegenkam. Für das Verständnis des Radfahrers fuhr dieser mit zu hoher Geschwindigkeit. Er gestikulierte mit seinen Armen, um den Fahrer des Transporters zum Langsamfahren zu animieren und beschädigte dabei im Vorbeifahren den Seitenspiegel des Fahrzeugs. Daraufhin wendete der Mann und verfolgte den Radfahrer mit gegenseitigen mehrfachen Wendemanövern über Parkplätze entlang der Straße. Auf Höhe eines Supermarktes beschleunigte der 52-Jährige, fuhr neben den Radler und zog nach rechts, wobei er den 41-Jährigen augenscheinlich absichtlich anfuhr. Dieser stürzte durch die Kollision zu Boden. Anschließend hielt der Fahrer an, stieg aus, ging auf den noch am Boden liegenden Mann zu und trat mehrfach auf diesen ein.

Daraufhin eilte er zurück zu seinem Auto. Zwei Zeugen stellten sich in den Weg, konnten den 52 Jahre alten Bremer aber nicht an der Flucht hindern. Beim Davonfahren fuhr er kurzerhand noch über das Fahrrad. Der 41-Jährige musste vor Ort von Rettungssanitätern behandelt werden.

Der Flüchtende stellte sich wenig später an einer Polizeiwache. Sein Führerschein wurde einkassiert, das Auto beschlagnahmten die Ermittler ebenfalls. Er darf sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer gefährlichen Körperverletzung und einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell