POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Heidelberg (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Brand im Bereich der Bergheimer Straße in Heidelberg. Nach ersten Informationen soll es sich um einen Küchenbrand in einem Hotel handeln. Meldungen über verletzte Personen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Thomas Schwemmle - PvD Telefon: 0621 ...

