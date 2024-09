Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Raub von iPad - Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:55 Uhr, wurde ein 38-jähriger Mann auf dem Nachhauseweg in der Straße "Im Bangert" unvermittelt von ihm drei unbekannten, männlichen Personen angesprochen. Sie verlangten von ihm die Herausgabe eines mit sich geführten iPads. Als der Geschädigte die Herausgabe verneinte, griffen ihn die drei Personen mit Faustschlägen an und versuchten ihm das iPad gewaltsam zu entreißen. Dies gelang allerdings nicht, da der Geschädigte das iPad mit beiden Händen festhielt und kräftig gegen seine Brust drückte. Die Täter schlugen deshalb weiterhin mit den Fäusten auf den Mann ein. Als der Geschädigte schließlich zu Boden fiel, legte er sich mit seinem Oberkörper auf das iPad, sodass die drei Täter das Gerät nicht an sich nehmen konnten. Daraufhin ließen die Drei von ihm ab und flohen in Richtung Bahnhof Dossenheim. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge deutliche Rötungen und Schwellungen an der rechten Gesichtshälfte und klagte über Kopfschmerzen. Die unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Alle Personen waren ca. 18-20 Jahre alt, haben einen südländischen Phänotyp und sprachen mit einem ausländischen Akzent. Des Weiteren wurden die Personen wie folgt beschrieben:

1. TV: ca. 170 cm 2. TV: ca. 180 cm, trug dunkle Basecap mit dem Schild nach hinten, 3-Tage-Bart 3. TV: ca. 180 cm, glatte, dunkle, schulterlange Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzw. Angaben zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. /cw

