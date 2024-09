Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Diebstahl am Bismarckplatz - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.09.2024, gegen 02:15 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahl am Bismarckplatz gemeldet. Ein Anrufer teilte mit, dass ihm seine Halskette entrissen wurde und der Täter flüchtig sei. Eine Streifenwagenbesatzung begab sich umgehend zum Tatort. Vor Ort konnten lediglich der Geschädigte, ein Zeuge und ein weiterer Begleiter festgestellt werden. Diese berichteten, dass sie auf dem Bismarckplatz laut Musik gehört hatten, als sie von einer anderen Personengruppe angesprochen wurden. Einer der unbekannten Männer begann, den Geschädigten "anzutanzen" und entriss ihm dabei die Halskette. Der Geschädigte konfrontierte daraufhin die Personengruppe mit dem Diebstahl, woraufhin er seine Halskette zurückerhielt. Allerdings stellte er fest, dass der Anhänger, ein goldenes Kreuz, fehlte. Nach dieser Ansprache ergriff die Tätergruppe die Flucht und verschwand über mehrere Umwege in die Bergheimer Straße. Auch die polzeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zur Feststellung der flüchtigen Personen. Die drei flüchtigen Personen wurde allesamt als männlich, ca. 170-175 cm groß beschrieben und waren mehrheitlich dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/15870 zu melden./EF

