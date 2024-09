Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Verkehrsunfall im Neckarauer Waldweg - Zwei Personen verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung des Neckarauer Waldwegs zur Hagenstraße. Hierbei missachtete ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Land Rover die geltende Regelung "Rechts vor Links" und nahm einem von rechts kommenden Pkw Toyota die Vorfahrt. Infolgedessen kam es zu einer Kollision, bei der der Unfallverursacher frontal in die linke Fahrzeugseite des Toyota fuhr. Während der unfallverursachende Autofahrer unverletzt blieb, wurden der 80-jährige Fahrer und die 83-jährige Beifahrerin im Toyota verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. So beläuft sich der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers auf etwa 30.000 Euro und am Fahrzeug des Geschädigten auf etwa 20.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen./EF

