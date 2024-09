Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Großer Andrang beim Tag der offenen Tür des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots)

Schon vor dem offiziellen Start des Tags der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mannheim fanden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Polizeiareal in der Hochuferstraße ein. Insgesamt besuchten rund 9.000 Menschen, überwiegend Familien mit Kindern, die Veranstaltung, welche anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des neu strukturierten Präsidiums ausgerichtet wurde.

Neben Vorführungen der Polizeihunde, einer inszenierten Verkehrsunfallaufnahme sowie einer Fahrzeugausstellung mit Wasserwerfer, Streifenfahrzeugen, Polizeimotorrad und weiteren Spezialfahrzeugen, durften sich insbesondere Kinder und Jugendliche auf einen spannenden Tag mit vielen Attraktionen und Mitmachstationen freuen.

"Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und am Tag der offenen Tür Einblicke in die Arbeit der Polizei genommen haben. Der Tag war geprägt von vielen positiven Gesprächen und ich möchte mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Vertrauen bedanken", bilanziert Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer diesen Tag.

Das Programm wurde durch viele Partnerorganisationen der Blaulichtfamilie unterstützt, was zeigt, dass die Zusammenarbeit nicht nur im täglichen Dienst, sondern auch bei besonderen Veranstaltungen "Hand in Hand" vorbildlich funktioniert. Demnach gilt ein besonderer Dank allen Helferinnen und Helfern, welche für viele Familien den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell