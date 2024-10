Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Polizeibeamte bei Einsatz in Schwerin leicht verletzt

Schwerin (ots)

Am Samstagabend, den 28. Oktober 2023, wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch leicht verletzt. Die Einsatzkräfte waren gegen 17:50 Uhr aufgrund einer gemeldeten Sachbeschädigung in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße vor Ort. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 36-jährige deutsche Tatverdächtige aufgrund einer Ordnungswidrigkeit per Haftbefehl gesucht wurde. Als die Polizeibeamten, eine 38-jährige Polizistin und ein 41-jähriger Polizist, den Mann mit dem Haftbefehl konfrontierten, zeigte dieser sich unkooperativ, leistete Widerstand und griff die Beamten an. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen und den Haftbefehl vollstrecken. Der 36-jährige Tatverdächtige beglich die ausstehenden Forderungen in Höhe von ca. 300EUR, die Anlass des Haftbefehls waren, und wurde anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

