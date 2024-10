Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwerin

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es in der Schweriner Weststadt zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Johannes-Brahms-Straße war für die Löscharbeiten der Feuerwehr ab 06:13 Uhr für etwa 40 Minuten voll gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Wohnung der betroffenen dreiköpfigen Familie ist momentan nicht bewohnbar. Der durch das Feuer und die Löscharbeiten entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind weiterhin bewohnbar.

