Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drogenplantage bei Dachstuhlbrand entdeckt

Crivitz (ots)

Nachdem am Samstagnachmittag die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand nach Badegow bei Crivitz anrückte, entdeckten die Kammeraden eine bereits abgeerntete Drogenplantage in der betreffenden Doppelhaushälfte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde durch bislang unbekannte Täter in dem Haus eine Cannabisplantage mit etwa 200 Pflanzen betrieben, die jedoch zum Zeitpunkt der Löschmaßnahmen bereits abgeerntet waren. Der Brand selbst sei mutmaßlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Hauseigentümer, der vor Ort nicht angetroffen werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell