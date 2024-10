Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzungen am Marienplatz

Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in beiden Nächten zu körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Marienplatz, die polizeiliche Einsätze erforderten.

Am Samstag, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 18-jähriger deutscher Staatsbürger Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Hintergrund der Auseinandersetzung soll ein vorangegangener Diebstahl eines Mobiltelefons zum Nachteil einer der beiden deutschen Tatverdächtigen im Alter von 19 Jahren sein. Einer der Tatverdächtigen war nach dem Vorfall zunächst flüchtig, konnte jedoch in Zusammenhang mit dem Diebstahl bereits ermittelt werden. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss: Der Geschädigte wies einen Promillewert von 0,98 auf, während einer der Tatverdächtigen mit einem Wert von 1,01 Promille ebenfalls alkoholisiert war. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass der 18-jährige Geschädigte für den Diebstahl des Handys verantwortlich ist.

In der darauffolgenden Nacht kam es gegen 04:00 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 19-jährigen Marokkaner und zwei 20-jährigen Männern mit irakischer und ivorischer Staatsangehörigkeit. Der 19-jährige Marokkaner wurde mit Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen der beiden anderen Beteiligten mussten nicht sofortmedizinisch versorgt werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die noch am Anfang stehenden Ermittlungen in allen Fällen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen am Marienplatz geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0385/5180-3004) bei der Schweriner Polizei zu melden.

