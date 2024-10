Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Ladendiebstahl

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die Polizei gegen 15:20 Uhr zu einem Bekleidungsgeschäft in die Fußgängerzone gerufen. Der Ladendetektiv eines Geschäfts in der Lange Straße war auf zwei männliche Personen aufmerksam geworden, die in den Abteilungen des Ladens umherstreiften. Der Detektiv konnte einen der Männer schließlich dabei beobachten, wie er mehrere Kleidungsstücke in eine mitgeführte Tasche steckte und sein Begleiter offenbar aufpasste, dass sich kein Angestellter näherte. Der Zeuge sprach die Männer umgehend auf den Diebstahl an, worauf Beide umgehend die Flucht ergriffen. Im Eingangsbereich konnte der Detektiv einen der Männer bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten samt der Tasche mit den entwendeten Bekleidungsstücken festhalten. Der zweite Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige aus Moldawien, der über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte wieder an die Filiale ausgehändigt werden. Unmittelbar im Nahbereich des Tatortes konnte von den Einsatzkräften ein verdächtiger Pkw aufgefunden werden. In dem Fahrzeug befanden sich noch zahlreiche weitere entwendete Kleidungsstücke, die aufgrund der noch angebrachten Etiketten einem weiteren Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 22-jährige Moldawier befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

