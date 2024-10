Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl von drei Audi A4 in Rostock-Toitenwinkel - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen in drei Fällen von Autodiebstählen im Stadtteil Toitenwinkel aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zunächst hatte sich am vergangenen Sonnabend, 26.10.2024, gegen 02:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er zwei verdächtige Personen an einem Fahrzeug in der Pablo-Picasso-Straße, Höhe Hausnummer 41 beobachten könnte. Dabei soll einer der Tatverdächtigen in das Fahrzeug, einen schwarzen Audi, einbrechen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchtete einer der Männer mit dem Fahrzeug, während sich der zweite zu Fuß in Richtung Friedensforum entfernte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei weder das Fahrzeug noch die flüchtigen Personen im Nahbereich antreffen.

Die Tatverdächtigen konnten durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: 1,90 m groß, Bekleidet mit Jeanshose und dunkler Jacke (entfernte sich zu Fuß)

Tatverdächtiger 2: kleiner, schwarz gekleidet

Noch am selben Tag meldete gegen 14:00 Uhr eine weitere Geschädigte den Diebstahl ihres Audi A4. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Pablo-Picasso-Straße, Höhe Hausnummer 8, auf einem Parkplatz. Der Diebstahl soll sich ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Zeugin gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche vernommen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Am heutigen Montagmorgen, den 28.10.2024, erstattete ein dritter Geschädigter Anzeige bei der Polizei. Er berichtete, dass sein Audi A4, den er am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Joliot-Curie-Allee abgestellt hatte, ebenfalls entwendet wurde. Den Diebstahl bemerkte er am Montagmorgen gegen 05:00 Uhr.

Der durch die drei Diebstähle entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Rostock bittet Personen, die in den genannten Bereichen - Pablo-Picasso-Straße, Joliot-Curie-Allee - Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten, zu den Tätern oder zu den entwendeten Fahrzeugen führen könnten, sich umgehend zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD), Ulmenstraße 54, 18057 Rostock oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de können sachdienliche Hinweise übermittelt werden.

