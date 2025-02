Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht auf Herner Straße - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am letzten Freitag (21. Februar) kam es auf der Herner Straße zu einem Unfall mit Flucht. Ein Anwohner nahm gegen 03:25 Uhr einen lauten Knall wahr. Im Anschluss stellte er ein Auto mit einem erheblichen Unfallschaden fest. Einen Unfallverursacher konnte er nicht mehr antreffen. Er informierte die Polizei. Der silberne Mazda, der am Straßenrand geparkt war, wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Der linke Teil der Stoßstange wurde herausgebrochen. Vermutlich durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf einen Baum geschoben. Dadurch entstand ein weiterer Schaden an der Fahrzeugfront und auch am Baum.

Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell