POL-PDLU: Speyer- Zwei gefährliche Körperverletzungen

Speyer (ots) - Ein 22-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, auf dem Radweg der Waldseer Straße in Richtung Ortsausgang. Während der Fahrt blockierten, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, die Bremsen des Fahrrads. Daraufhin stürzte der 22-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Im Anschluss wurde der junge Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad ...

