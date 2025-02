Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger nach Raub auf Taxifahrer ermittelt

Recklinghausen (ots)

Wenige Tage nachdem ein 39-jähriger Taxifahrer aus Gladbeck überfallen wurde, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Einem 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz wird vorgeworfen, sich am vergangenen Dienstagmorgen (18.02.) als Fahrgast ausgegeben - und am Ende der Fahrt von dem Taxifahrer Bargeld gefordert zu haben. Auch dank Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige schnell gestellt werden. Der Mann wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

