Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Gregorstraße ein. Sie hebelten ein Fenster und anschließend Schränke auf. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie nach dem Einbruch ohne Beute. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Im Blankenfeld war ein Gerätehaus das Ziel von Einbrechern. In der Nacht zu Dienstag wurde das Gerätehaus auf dem Gelände eines Sportplatzes aufgebrochen. Die Täter nahmen acht Fußbälle, drei Päckchen Würstchen und zwei Musikboxen mit.

Gladbeck

An der Luisenstraße brachen bislang unbekannte Täter am Montag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten die Haustür auf und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten.

Marl

Über ein Toilettenfenster gelangten Unbekannte in eine Jugendeinrichtung an der Rappaportstraße. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Dienstag. Um in der Gebäude zu gelangen schlugen die Täter das Fenster ein und öffneten es anschließend. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Süßigkeiten mit.

Recklinghausen

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Blitzkuhlenstraße. Gegen 03:30 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge auf das Tankstellengelände. In den Fahrzeugen saßen nach ersten Erkenntnissen insgesamt vier Männer. Die Täter brachen die Hintertür zum Verkaufsraum auf. Dabei lösten sie den Alarm aus. Die Männer entwendeten einen Kassentresor. Anschließend flüchteten sie in westliche Richtung über die Blitzkuhlenstraße. Das Gelände ist videoüberwacht.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: augenscheinlich männlich, schlanke/sportliche Statur, dunkel gekleidet

Bei einem der beiden Fahrzeuge handelt es sich vermutlich um einen Golf und einen Audi.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell