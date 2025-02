POL-RE: Recklinghausen: Polizei bittet nach Auto-Diebstahl um Hinweise

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Gregorstraße ein. Sie hebelten ein Fenster und anschließend Schränke auf. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie nach dem Einbruch ohne Beute. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Im Blankenfeld war ein Gerätehaus das Ziel von Einbrechern. ...

