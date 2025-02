Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Widerstand gegen die Polizei: 18-Jähriger in Kehl beleidigt Beamte

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend (27.02.) wurde ein französischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 18-Jährige konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Als ihm mitgeteilt wurde, dass er zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle kommen müsse, beleidigte er die Beamten und leistete bei der Mitnahme zur Dienststelle Widerstand. Auf der Dienststelle konnte die Identität des Mannes geklärt und er wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Ihn erwartet jedoch eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

