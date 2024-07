POL-PDTR: Zeugenaufruf aufgrund eines beschädigten DSL-Verteilerkastens

Trier-Ehrang (ots) - Am Montag, 22.07.2024 kam es im Zeitraum von 11:00 - 11:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Ehranger Straße in Trier. Hierbei wurde ein parkender PKW durch ein mutmaßlich ein- oder ausparkendes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. ...

