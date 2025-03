Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Zu spät gebremst

Zwei kaputte Autos sind das Resultat eines Unfalls am Montag auf der B10 bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der B10 bei Dornstadt. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Amstetten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Polo in das Heck eines Skoda. Den fuhr eine 32-Jährige. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Auffahrunfall ins Schleudern und prallten in die Leitplanken. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Fahrenden, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Abschlepper bargen die beiden beschädigten Autos. Die Polizei Dornstadt (Tel. 07348/9679-0) hat den Unfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen sowie Leitplanken wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

++++0464426

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell