Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Vergangene Nacht begaben sich Unbekannte in ein leerstehendes im Bau befindliches Gebäude in der Straße "An der Weiße" und entwendeten Werkzeug und Baustellenzubehör im Wert von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0163584/2024 entgegen. (ah)

