Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container in Brand

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen geriet gegen 05.20 Uhr ein Container, in dem Pappe gelagert wurde, in der Suhler Straße in Brand. Das Feuer breitete sich über angrenzende Container und Holzbalken auf einen darüber befindlichen Anbau und auf das Dach einer Garage aus. Ein Übergreifen der Flammen auf eine daneben befindliche Halle konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

