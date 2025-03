Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Tagsüber eingebrochen + Hellblauer Kleinwagen nach Zusammenstoß gesucht + Alkoholische Getränke gestohlen + Werkzeugtasche aus Auto geklaut + BMW zerkratzt + Geldbeutel aus Auto gestohlen +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Tagsüber eingebrochen

Zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (05.03.2025) in ein Einfamilienhaus in der Steinfurther Hauptstraße ein. Hierbei beschädigten sie die Hauseingangstür. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen Schmuck mitgehen. Zeugen, denen in Steinfurth verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Friedberger Kriminalpolizei zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Hellblauer Kleinwagen nach Zusammenstoß gesucht

Am Donnerstag (06.03.2025) war eine 65-jährige Frau aus Kefenrod gegen 11:05 Uhr mit ihrem silberfarbenen Nissan Micra auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich Berliner Straße / "Über der Seeme" kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem hellblauen Kleinwagen. Am Steuer des hellblauen Fahrzeugs saß eine circa 70-jährige Frau mit grauen Haaren. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach es sich bei dem Fahrzeug um einen Dacia gehandelt haben könnte. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf das andere beteiligte Fahrzeug sowie dessen Fahrerin geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Bad Nauheim: Alkoholische Getränke gestohlen

In der Zeit von Samstag (08.03.2025), 18:00 Uhr bis Sonntag (09.03.2025), 10:05 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Café in der Terrassenstraße in Bad Nauheim. Der Unbekannte entwendete mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Werkzeugtasche aus Auto geklaut

Das Verdeck eines schwarzen Alfa Romeo Spider zerschnitten Diebe im Zeitraum zwischen Donnerstag (06.03.2025), 19:30 Uhr und Freitag (07.03.2025), 07:00 Uhr. Das Fahrzeug parkte in der Max-Planck-Straße in Karben. Die Täter ließen aus dem Fahrzeug eine Werkzeugtasche mitgehen. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Zeugenhinweise (Tel.: 06101 54600).

Bad Vilbel: BMW zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Freitag (07.03.2025) zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr den Lack eines blauen 3er BMW. Das Fahrzeug war in der "Alte Frankfurter Straße" in Höhe der Hausnummer 29 abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Bad Nauheim: Geldbeutel aus unverschlossenem Auto gestohlen

Aus einem unverschlossenen Seat Leon ließ ein Langfinger am Samstag (08.03.2025) zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr einen Geldbeutel mitgehen. Das graue Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Friedberger Straße in Bad Nauheim. Unter der Rufnummer 06031 6010 bittet die Polizeistation Friedberg um Hinweise.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

