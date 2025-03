Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Überfall auf Tankstelle + Verdächtige Personen auf Grundstück + An BMW bedient + Wachsame Nachbarn + Renault touchiert +

Friedberg (ots)

Friedberg: Überfall auf Tankstelle

Kurz vor 22:00 Uhr betrat am Donnerstagabend (06.03.2025) ein Unbekannter die Tankstelle in der Friedberger Saarstraße. Der Mann drohte dem Angestellten in der Tankstelle mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Der Angestellte händigte daraufhin dem Täter mehrere hundert Euro aus. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung der Straße "Schützenrain". Der Täter wird als 25 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm - 175 cm groß, mit etwas dunklerem Teint und dunklem Oberlippenbart beschrieben. Er trug ein dunkles Basecap, einen blauen Kapuzenpullover sowie einen hellen Schal mit Muster, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und geht derzeit Hinweisen nach, wonach der Täter auf ein motorisiertes Zweirad gestiegen und in Richtung Bahnhof geflüchtet sein könnte. Die Ermittler fragen daher: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist am Donnerstagabend in der Nähe der Tankstelle ein Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Wer hat in der Straße "Schützenrain" einen dort abgestellten Motorroller oder ein Motorrad wahrgenommen? Wem ist eine Person bekannt, auf die die Beschreibung des Täters zutrifft? Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Reichelsheim: Verdächtige Personen auf Grundstück

Am Dienstagabend (04.03.2025) begaben sich gegen 20:05 Uhr zwei Unbekannte vom Feld her auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Goethestraße in Reichelsheim. Beide näherten sich dem Wohnhaus. Einer der beiden Männer trug dabei eine Kapuze auf dem Kopf. Als sich beide Unbekannten ertappt fühlten, flüchteten sie zur Straße hin vom Grundstück. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden. Für die Polizei sind Hinweise und Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern zur Bekämpfung von Straftaten aber auch zur Abwehr von Gefahren von hoher Wichtigkeit. Die Polizei ist rund um die Uhr über den Notruf 110 erreichbar. Zögern Sie nicht, verdächtige oder ungewöhnliche Situationen zu melden. Wählen Sie im Zweifelsfall lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig den Notruf. Die Polizei kommt lieber einmal umsonst als zu spät oder gar nicht.

Friedberg: An BMW bedient

Im Zeitraum zwischen 05:10 Uhr und 06:50 Uhr schlugen Diebe am Donnerstag (06.03.2025) in Friedberg die Scheibe eines weißen BMW 430d ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad, die digitale Tachoanzeige sowie das Infotainmentsystem samt Bedienelementen aus. Des Weiteren ließen die Täter unter anderem eine Geldbörse und eine Sonnenbrille mitgehen. Das Fahrzeug war in einem Hinterhof eines Anwesens in der Scribastraße abgestellt. Zeugen, denen am frühen Donnerstagmorgen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Wachsame Nachbarn

Gegen 21:05 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher Zutritt zur Terrasse eines Einfamilienhauses in der Heinrich-Franz-Möbs-Straße in Nieder-Mörlen. Die beiden Unbekannten versuchten zunächst die Terrassentür aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, beschädigten sie die Scheibe eines Fensters. Anwohner bemerkten die durch den Einbruchsversuch entstandenen Geräusche, verständigten die Polizei und machten auf sich aufmerksam. Dadurch flüchteten die Täter, bevor sie in das Wohnhaus einsteigen konnten. Die Kripo Friedberg bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Büdingen: Renault touchiert

Auf einem Parkplatz vor einer Postfiliale in der Büdinger Bahnhofstraße streifte am Donnerstag (06.03.2025) vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt einen parkenden schwarzen Renault Twingo. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

