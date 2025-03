Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + In Gaststätte eingebrochen + Windschutzscheibe beschädigt + Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus + Schmierereien in Unterführung + Bushaltestelle beschädigt +

Friedberg (ots)

Butzbach: In Gaststätte eingebrochen

Gegen 05:20 Uhr drang am Mittwoch (05.03.2025) ein Einbrecher gewaltsam in eine Gaststätte in der Weiseler Straße in Butzbach ein. Der Täter erbeutete Wechselgeld in Höhe von knapp 150 EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Gedern: Windschutzscheibe beschädigt

Im Zeitraum zwischen Dienstag (04.03.2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (05.03.2025), 06:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in Gedern die Windschutzscheibe eines weißen Hyundai i20. Das Fahrzeug parkte in der Lauterbacher Straße in Höhe der Hausnummer 40. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 entgegen.

Bad Vilbel: Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Trickdiebe verschafften sich am Dienstagnachmittag (04.03.2025) durch eine Täuschung Zutritt zum Haus einer Seniorin in Bad Vilbel. Gegen 14:30 Uhr klingelte ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, bei der Dame und gab vor, dass es auf einer nahegelegenen Baustelle zu einem Rohrbruch gekommen sei. Er müsse daher die Rohrleitungen überprüfen. Gemeinsam mit der Hausbesitzerin ging er in den Keller. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize aus und durchsuchte die Wohnung. Der Mittäter beschädigte im Haus zwei Telefone und ließ sämtliches Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr im Schneekoppenweg. Der Unbekannte, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, wird als circa 30 - 40 Jahre alt, mit kräftiger Statur und Arbeitskleidung beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, denen am Dienstag im Schneekoppenweg verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen. Die Polizei empfiehlt: Versichern Sie sich, ob die fremde Person tatsächlich von den Stadt-, Elektrizitäts- oder Wasserwerken kommt, bevor Sie die Person ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei dem angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt das Haus oder die Wohnung betreten kann. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Butzbach: Schmierereien in Unterführung

Am Mittwoch (05.03.2025) erhielt die Butzbacher Polizei gegen 16:30 Uhr Mitteilung über Schmierereien mit rassistischem und antisemitischem Inhalt in einer Unterführung in der St.-Florian-Straße. In welchem Zeitraum die Schmierereien aufgebracht wurden, ist bislang nicht bekannt. Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können unter Tel.: 06033 70430 gegeben werden.

Wölfersheim: Bushaltestelle beschädigt

Zeugen beobachteten gegen 21:25 Uhr am Mittwochabend (05.03.2025) in Södel eine dreiköpfige Personengruppe, die eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Södeler Straße zerstörte. Die drei Täter seien zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen und hätten Arbeitskleidung getragen. Die Fahndung nach den drei Personen verlief negativ. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell