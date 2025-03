POL-WE: + Einbruch am Nachmittag + Sieben Autos in Nieder-Mörlen zerkratzt + Lack von sieben parkenden Fahrzeugen beschädigt + Mazda zerkratzt + Hauswand besprüht + Audi beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbruch am Nachmittag

Einbrecher stiegen am Freitagnachmittag (28.02.2025) durch ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Friedberger Straße in Bad Vilbel ein. Die Tat ereignete sich zwischen 14:15 Uhr und 15:40 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Sieben Autos in Nieder-Mörlen zerkratzt

Zwischen Freitag (28.02.2025) und Samstag (01.03.2025) zerkratzte ein Unbekannter in Nieder-Mörlen mehrere Fahrzeuge. In der Straße "Am Nauheimer Bach" beschädigte er zwischen 18:00 Uhr und 12:30 Uhr einen grauen Mitsubishi, einen weißen VW Kombi und einen grauen Mazda CX-3. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 08:30 Uhr wurden ein grauer VW Golf, ein brauner VW Eos und ein schwarzer Peugeot 3008 zerkratzt. Alle drei Fahrzeuge waren in der Straße "Vorderste Weide" abgestellt. Der Lack eines roten VW Golf, der in der Pestalozzistraße parkte, wurde zwischen 18:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 12.000 EUR. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Lack von sieben parkenden Fahrzeugen beschädigt

Ein Vandale trieb am frühen Freitagabend (28.02.2025) in Butzbach sein Unwesen. In der Abt-Möhler-Straße zerkratzte er zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr den Lack von sieben geparkten Autos. Betroffen waren ein Fiat 500, ein Skoda Fabia, ein Volvo 240, ein BMW 218i, ein Mercedes GLC, ein VW Golf und ein Opel Meriva. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 2.400 EUR. Hinweise nimmt die Butzbacher Polizei unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Rosbach: Mazda zerkratzt

Den Lack eines am Fahrbahnrand der Körnerstraße in Rodheim abgestellten Mazda MX-5 beschädigte ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstag (27.02.2025), 07:30 Uhr bis Freitag (28.02.2025), 12:00 Uhr. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Hauswand besprüht

Unbekannte besprühten die Hauswand eines Vereinsheims in der Mörler Straße mit roter Farbe. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (28.02.2025), 22:00 Uhr und Samstag (01.03.2025), 11:00 Uhr. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06031 6010 bei der Polizeistation Friedberg entgegengenommen.

Büdingen: Audi beschädigt

In der Zeit zwischen Freitag (28.02.2025), 23:00 Uhr und Samstag (01.03.2025), 11:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Rücklicht eines weißen Audi Q7. Außerdem ritzte er ein Hakenkreuz in den Lack des Fahrzeugs. Der Audi war auf einem Parkplatz in der "Altstadt 31" in Büdingen abgestellt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell