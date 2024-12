FW-RE: Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 21 Betroffenen - Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz

Recklinghausen (ots) - Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am heutigen Dienstag (26.11.2024) um 13:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Professor-Knipping-Straße (Recklinghausen-Hochlarmark) alarmiert. Vor Ort sollte ein mit Öl gefüllter Topf in der Küche brennen. An der Einsatzstelle eingetroffen, stelle sich die Situation zum Glück etwas weniger dramatisch dar als zunächst gemeldet. Der brennende Topf wurde bereits ...

