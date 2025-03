Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrüche in drei Neubauten + Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen + Unfallbeteiligter gesucht +

Friedberg (ots)

Butzbach: Einbrüche in drei Neubauten

In der Zeit zwischen Montag (03.03.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (04.03.2025), 07:30 Uhr drangen Diebe in drei Neubauten in der Joststraße in Griedel ein. Aus zwei Neubauten stahlen sie mehrere Paletten Parkett im Wert von 15.000 EUR. Im dritten Neubau ließen sie Werkzeug und Zubehör mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Griedel aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Butzbacher Polizeistation zu melden (Tel.: 06033 70430).

Friedberg: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagmittag (04.03.2025) gegen 13:55 Uhr in der Friedberger Pfingstweide. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 26-jähriger Rosbacher mit seinem Mercedes Sprinter, dass mehrere Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr auf das Heck eines Ford Transits auf, der dadurch auf einen VW Golf geschoben wurde. Der Golf wiederum kollidierte daraufhin mit einem Opel Grandland. Ein 28-jähriger Mitfahrer im Opel erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 24.000 EUR geschätzt.

Büdingen: Unfallbeteiligter gesucht

Bereits am 25.02.2025 (Dienstag) kam es auf der L 3010 zwischen Büdingen und Wolferborn gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, sodass dessen linker Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Renault Master touchierte. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Die Polizei in Büdingen bittet Unfallzeugen unter Tel.: 06042 96480 um Hinweise.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

