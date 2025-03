Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Baucontainer aufgebrochen + Drei Verletzte, 45.000 EUR Schaden + Frontalzusammenstoß bei Wöllstadt + Drei Beteiligte bei Unfall +

Friedberg (ots)

Rosbach: Baucontainer aufgebrochen

Diebe knackten in der Zeit von Freitag (28.02.2025), 17:00 Uhr bis Montag (03.03.2025), 08:30 Uhr einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Philipp-Reis-Straße in Ober-Rosbach. Sie ließen mehrere Werkzeuge und Baustellengeräte in einem Gesamtwert von circa 7.500 EUR mitgehen. Zeugen, die im Laufe des vergangenen Wochenendes verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Baustellengelände bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Nidda: Drei Verletzte, 45.000 EUR Schaden

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen und 45.000 EUR Sachschaden kam es am Montagmorgen (03.03.2025) auf der B 455 bei Ober-Widdersheim. Ein 71-jähriger Mann aus Nidda war gegen 08:35 Uhr mit seinem VW Multivan aus Richtung Echzell kommend in Richtung Borsdorf unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes Citan eines ebenfalls 71 Jahre alten Mannes aus Nidda. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die blendende Sonne ursächlich gewesen sein könnte. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Eine 75-jährige Mitfahrerin im Mercedes wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße war für knapp zwei Stunden gesperrt.

Wöllstadt: Frontalzusammenstoß bei Wöllstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 50-jährige Frau aus Karben am Montagmittag (03.03.2025) gegen 14:35 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der B 3 von Karben kommend in Richtung Friedberg in den Gegenverkehr. Noch vor dem Abzweig nach Rodheim stieß sie mit dem Toyota Yaris einer 78-jährigen Wöllstädterin zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt. Die Bundesstraße war anderthalb Stunden gesperrt.

Ortenberg: Drei Beteiligte bei Unfall

Eine 60-jährige Frau aus Florstadt war am Montag (03.03.2025) gegen 14:40 Uhr mit ihrem Fuji Impreza auf der Bundestraße 275 aus Richtung Selters kommend in Fahrtrichtung Ranstadt unterwegs. Als ein vor der Florstädterin fahrender Mitsubishi Space Star verkehrsbedingt warten musste, fuhr die 60-jährige mit ihrem Fahrzeug auf den Mitsubishi auf. Dieser wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben und touchierte einen entgegenkommenden Opel Zafira einer 35-jährigen Frau aus Nidda sowie ein Verkehrsschild. Die Florstädterin wurde ebenso leicht verletzt wie die 75-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Ortenberg. Der Sachschaden beläuft sich auf über 11.000 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell