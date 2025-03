Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wäschenbeuren - Zu spät gebremst

Zwei kaputte Autos sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Wäschenbeuren.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr in der Lorcher Straße. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung Lorch unterwegs. Ein 65-Jähriger bremste mit seinem Mercedes SUV ab, da er nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Der nachfolgende 82-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse erkannte dies wohl zu spät. Mit seiner Mercedes A-Klasse fuhr er in das Heck des SUV. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 1.000 Euro. Beide Pkw blieben fahrbereit.

++++0475872 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell