PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl von Fahrrad +++ Diebstahl von Motorroller +++ Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus +++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Falsche Handwerker unterwegs

Limburg (ots)

1. Diebstahl von Fahrrad,

Limburg, Bahnhofsvorplatz, Montag, 24.03.2025, 12:50 Uhr

(je)Am Montagmittag gegen 12.50 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg zu einem Fahrraddiebstahl. Der Beschuldigte ging zu den Fahrradständern auf dem Bahnhofsvorplatz und entwendete ein dort abgestelltes Fahrrad. Dies wurde von den Polizeibeamten des dortigen Polizeipostens beobachtet und so klickten die Handschellen schneller, als der Dieb schauen konnte. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

2. Diebstahl von Motorroller,

Weilburg, Adelheidstraße, Mittwoch, 19.03.2025, 07:00 Uhr bis Donnerstag 20.03.2025, 18:00 Uhr

(je)Bereits vergangene Woche wurde zwischen Mittwochmorgen, 07:00 Uhr und Donnerstagabend,18:00 Uhr ein Motorroller in der Adelheidstraße in Weilburg entwendet. Unbekannte Täter machten sich an dem in der Adelheidstraße abgestellten Roller zu schaffen und ließen ihn mitgehen. Zur Tatzeit war das Zweirad mittels Fahrradschloss gesichert. Zuletzt war das Kennzeichen "281 RJJ25" am Roller angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer 06471 - 9386-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus, Beselich-Obertiefenbach, Am Kies, Dienstag, 18.03.2025 bis Donnerstag, 20.03.2025

(je)Bereits letzte Woche kam es in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.03.2025, 21:00 Uhr und Donnerstagabend, 20.03.2025, 18:15 Uhr in Beselich-Obertiefenbach, in der Straße "Am Kies" zu einer Sachbeschädigung am dortigen Feuerwehrgerätehaus. Unbekannte Täter beschädigten die elektronische Zugangskontrolle zu der Fahrzeughalle. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer 06471 - 9386-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Bushaltestelle,

Limburg Staffel, Elzer Straße, Freitag, 14.03.2025 bis Sonntag, 16.03.2025

(je) Bereits letzte Woche kam es in der Zeit zwischen Freitag, 14.03.2025 und Sonntag, 16.03.2025 in der Elzer Straße in Limburg Staffel zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Unbekannte Täter warfen eine Glasflasche in eine Glasscheibe der Bushaltestelle. Die Glasscheibe wurde dadurch zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

5. Falsche Handwerker unterwegs,

Weilburg, Westerwaldstraße, Montag, 24.03.2025 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr

(je)In Weilburg waren am Montag falsche Handwerker unterwegs. Zwei bis drei Männer gaben in der Westerwaldstraße vor, Dachrinnen reinigen oder tauschen zu wollen. Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell