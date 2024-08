POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg vom 16.08.2024

Freiburg (ots) - Eine Stichverletzung im Rücken erlitten hat ein 21-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16.08.2024, in Freiburg-Weingarten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei bislang unbekannte Personengruppen in der Krozingerstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten sein. Es kam schließlich zu ...

mehr