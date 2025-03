POL-LM: Andauernde Suchmaßnahmen nach 6-jährigem Jungen aus Weilburg

Limburg (ots) - 1. Einbruch Supermarkt, Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 24.03.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag 25.03.2025, 08:30 Uhr (je) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einen Supermarkt in der Westerwaldstraße in Limburg eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in den Supermarkt. Im ...

