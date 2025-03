POL-LM: Suchmaßnahmen in Weilburg dauern an

Limburg (ots) - 1. Diebstahl aus weißen Kastenwagen der Marke Renault, Hünfelden-Kirberg, Hainbuchenstraße, Dienstag, 25.03.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 06:30 Uhr (je) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Hainbuchenstraße in Hünfelden-Kirberg auf einem dortigen Parkplatz Werkzeug aus ...

mehr