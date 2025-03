PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl aus weißen Kastenwagen der Marke Renault +++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Limburg (ots)

1. Diebstahl aus weißen Kastenwagen der Marke Renault, Hünfelden-Kirberg, Hainbuchenstraße, Dienstag, 25.03.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 06:30 Uhr

(je) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Hainbuchenstraße in Hünfelden-Kirberg auf einem dortigen Parkplatz Werkzeug aus dem Kofferraum eines weißen Renault Master entwendet. Die Einbrecher haben den Kofferraum aufgebrochen, und entwendeten das Werkzeug aus dem Fahrzeug Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431 - 9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Bad Camberg, Limburger Straße, Mittwoch, 26.03.2025, 09:00 Uhr

(je) Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr kam es in der Limburger Straße in Bad Camberg zwischen einem Pkw und einem Motorroller zu einem Unfall. Ein 76-jähriger Mercedesfahrer übersah an einer Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Jugendlichen auf seinem Motorroller. Der 16-jährige versuchte dem Mercedes noch auszuweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Am Pkw als am Roller gab es keine Sachschäden. Der Verkehr war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell